قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر 4 أيام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة لممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين ، أحد أشخاص "له معلومات جنائية) .

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



