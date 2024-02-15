شبانة يصدم جماهير الأهلي بسبب الشناوي

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن غياب الشناوي فترة قد تمتد إلي ٦ شهور.



وكتب شبانه عبر حسابه الشخصي فيس بوك: مفاجأة إصابة الشناوى قد تمتد لستة أشهر".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يعقد أي جلسات مع إدارة النادي، للتجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل ما يتردّد عن فرض الشناوي طلبات فوق سقف النادي الأهلي، غير صحيحة بالمرة واللاعب لم يعقد أي جلسة خاصةً أنه يتعافى من إصابته حتى الآن".

ويعاني محمد الشناوي، من الإصابة بخلع في الكتف، والتي تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير الجاري، ليغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أشهر.