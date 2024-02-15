الاثنين المقبل.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” ان التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية أمر طبيعي خاصة في هذا الوقت من العام.

وتابع محمود شاهين:" لسه باقي 35 يوم على انتهاء فصل الشتاء وطبيعي تكون الأجواء شتويه مع نشاط للرياح التي تزيد الشعور ببرودة الجو".

سقوط الأمطار

وأضاف مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد ان سقوط الأمطار مستمر على المحافظات الساحلية والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

وأشار محمود شاهين إلى أن اليوم ذروة تقلبات الجوية ومن المتوقع أن تخف حدتها خلال الأيام المقبلة على أن تنتهي تماما الاثنين القادم.