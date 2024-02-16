آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن منح علمية لمدة عام مقدمة من قطاع الشئون الثقافية والبعثات لجمع المادة العلمية ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات الهندسة، العلوم الأساسية ، الفيزياء النظرية والتطبيقية، واللغة التشيكية وآدابها .

علما بأن أخر موعد للتقدم لهذه المنح يوم الخميس الموافق 21/3/2024.

للمزيد من التفاصيل عن الشروط وطريقة التقدم، يمكنكم الدخول علي الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/211

https://www.asu.edu.eg/ar/7335/news/



وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم فعاليات "كأس رئيس الجامعة" والذي تنظمه اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب جامعة عين شمس تحت الإشراف الإداري للاستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ووجه رئيس جامعة عين شمس كلمة حماسية للطلاب حثهم فيها على تحقيق التوازن بين ممارسة الرياضة وبين تأدية واجبهم الدراسي للوصول الى اقصى استفادة من خلال تواجدهم على ارض الجامعة كما أشار سيادته إلى أهمية هذه الأنشطة الرياضية لما فيها من فتح مجالات للتعارف والتعاون بين الكليات المختلفة واكتشاف المواهب التي يتمتع بها الطلاب.

وبدأت فعاليات اليوم بالمباراة الافتتاحية بين كليتي التجارة والصيدلة والتي سدد أ.د محمد ضياء زين العابدين ركله البداية لها واستمرت الفعاليات بمباريات حاسبات × تمريض ،المدينة طلبه × اداب ، طب × السن

تقام بطولة كرة القدم الـ ۱۱ في الفترة من ١٥ وحتى ٢٢ من فبراير الجاري على ملعب المدينة الجامعية و بطولة كليات الجامعة في الالعاب الالكترونية البلايستيشن في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من فبراير الجاري بتنسيق ا. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.