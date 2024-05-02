قطر.. الشيخ تميم يصدر قرارات أميرية عاجلة

أفادت صحيفة الراي القطرية بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر، اليوم، القرار الأميري رقم 13 لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط.

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 14 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الوطني للتخطيط.

ونص القرار على أن يشكل المجلس الوطني للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية نائبا للرئيس، وعضوية كل من:

1- وزير البيئة والتغير المناخي

2- وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

3- وزير التجارة والصناعة

4- وزير العمل

5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

6- وزير البلدية

7- وزير الدولة لشؤون الطاقة

8- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

9- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط



كما يجوز لرئيس المجلس إضافة ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى إلى عضوية المجلس.

كما أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم، القرار الأميري رقم 15 لسنة 2024 بتعيين عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أمينا عاما للمجلس الوطني للتخطيط.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية؛ فقد قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.