شقيق الشهيد حمد عبد الجواد: علمت بخبر وفاته من زميله.. ونجله يواصل مسيرته

كشف الحاج سيد عبد الجواد، شقيق الشهيد حمد عبد الجواد، أمين الشرطة الذي توفي في حادث حريق منشأة ناصر، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل تلقيه نبأ استشهاد شقيقه، مؤكدًا أن الخبر وصله من أحد زملائه.

شقيق الشهيد يروي تفاصيل الواقعة

وقال عبد الجواد، خلال لقائه مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ببرنامج "حلوة بلادي" على قناة Modern MTI: "شقيقي عنده 45 سنة، وعلمت بخبر وفاته من خلال زميله الذي تواصل معي هاتفيًا وأبلغني بما حدث".

وأضاف: "على الفور سافرت من المنوفية إلى منشأة ناصر، وكان تم نقله إلى المستشفى".

وتابع: "معرفتش حد باللي حصل غير أعمامي فقط، ولم أخطر والدتي إلا أثناء عودتي في الطريق".

واستكمل حديثه قائلًا: "شقيقي عنده 3 أولاد، وآخر مرة كلمته كان يوم سفره إلى القاهرة، وكانت للاطمئنان عليه وسؤاله لو محتاج حاجة".

وأشار إلى أن نجل الشهيد يواصل مسيرة والده في خدمة الوطن، قائلًا: "نجل الشهيد حمد عبد الجواد متواجد في معهد معاوني الشرطة".