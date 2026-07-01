ظهور 4 قرود تتسلق المنازل والمساجد في الإسماعيلية يثير دهشة الأهالي



شهدت منطقة أبو صوير البلد بمحافظة الإسماعيلية، حالة من الدهشة والاستغراب بين الأهالي، بعد رصد ظهور 4 قرود تتنقل أعلى أسطح المنازل والمباني، كما شوهدت وهي تتسلق مآذن وأسوار بعض المساجد بالمنطقة.



وأكد عدد من شهود العيان أن القرود تحركت بحرية بين الأسطح والأشجار، ما دفع العديد من المواطنين إلى توثيق المشهد بالصور، وسط تجمعات من الأهالي لمتابعة الواقعة.



وأثار ظهور القرود تساؤلات حول مصدرها وكيفية وصولها إلى المنطقة، خاصة أنها ليست من الحيوانات البرية المعتادة في محافظة الإسماعيلية،

فيما رجح البعض أنها قد تكون هربت من أحد أماكن التربية أو من شخص كان يحتفظ بها.



ودعا عدد من الأهالي الجهات المختصة إلى سرعة التدخل للتعامل مع الواقعة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان نقل الحيوانات بطريقة آمنة، مع التحقق من مصدرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.