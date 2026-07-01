النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة التحقيق مع متهمين في واقعة سرقة مبلغ مالي من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الدكتور عاطف عبيد بمنطقة الدقي، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبطهما واسترداد جانب من متحصلات الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين استوليا على مبلغ مالي يقدر بنحو 350 ألف جنيه من داخل الشقة، مستغلين خلوها من قاطنيها خلال سفر الأسرة لقضاء إجازة بالساحل الشمالي.

وأظهرت التحريات أن المتهمين توصلا إلى معرفة سفر أصحاب الشقة من خلال متابعة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يخططا لتنفيذ الجريمة، حيث تسلل أحدهما إلى داخل الشقة عبر نافذة غرفة النوم، بينما تولى الآخر مراقبة محيط العقار لتأمين عملية السرقة.

وأضافت التحريات أن المتهمين كسرا دولاب غرفة النوم واستوليا على المبلغ المالي، كما حاول أحدهما تضليل جهات التحقيق بترك بطاقة تعريف تخص شخصًا آخر داخل الشقة لإبعاد الشبهات عنه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن جزء من متحصلات السرقة، حيث تم ضبط مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب عدد من الجنيهات الذهبية التي اشترياها من الأموال المستولى عليها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين، وواجهتهما بنتائج التحريات والمضبوطات، كما أمرت باستكمال التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.