منع جمع أي مبالغ مالية من الأهالي في إجراءات التحويلات بين المدارس

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه نظرا لبدء أعمال القبول في المدارس وكذلك التحويلات بين المدارس بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027 ، يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس بالاتي :

- يمنع منعا باتا جمع أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك

- التنبيه مشددا بإتباع كل ما ورد بالكتاب الدوري 40 لسنة 2016 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القواعد

- يتم متابعة تنفيذ التعليمات من قبل إدارة المراجعة الداخلية بمديرية التربية والتعليم وكافة المتابعين

التحويلات بين المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء استقبال طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونيا للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك من المحافظات الأخرى إلى محافظة القاهرة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 وحتى السبت الموافق 15 أغسطس 2026.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أن منظومة التحويلات بين المدارس “الإلكترونية” تأتي في إطار جهود الدولة نحو تطوير الخدمات التعليمية، وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، دون الحاجة إلى التكدس أو التعاملات الورقية.

وأوضحت أن التحويلات بين المدارس ، تشمل جميع المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، بدايةً من KG2 وحتى الصف الثالث الثانوي العام، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

رابط التحويلات بين المدارس

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن رابط التحويلات بين المدارس بمحافظة القاهرة يمكن الوصول إليه الآن من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه تم تفعيل رابط التحويلات بين المدارس من اليوم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا

ودعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع أولياء الأمور إلى الإلتزام بالفترة الزمنية المحددة للتقديم على رابط التحويلات بين المدارس ، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، بما يضمن سرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة للتحويلات .