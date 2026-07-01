بعد سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي.. تركيب صدادات وحواجز خرسانية على جانبي الترع بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بدء تنفيذ أعمال تركيب الصدادات والحواجز الخرسانية الإضافية على ترعة جنابية صدفا بزمام مركز أبوتيج، في إطار خطة المحافظة لاستكمال منظومة الحماية القائمة على الترعة ورفع معدلات الأمان والحفاظ على أرواح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهاته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة جميع القطاعات التي تحتاج إلى تدعيم واستكمال وسائل الحماية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن رئيس المركز، بدأت تنفيذ أعمال تركيب الصدادات والحواجز الخرسانية بالمواقع التي تحتاج إلى استكمال وسائل الحماية، عقب الانتهاء من توفير وتجهيز الصدادات الخرسانية اللازمة بالتنسيق إحدى شركات الأسمنت العاملة بالمحافظة لتصنيع صدادات خرسانية تُستخدم في استكمال منظومة الحماية بالمواقع المستهدفة، في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانات ومساهمات مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص لدعم جهود التنمية وتنفيذ المشروعات التي تمس سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن ترعة جنابية صدفا مزودة بالفعل بوسائل حماية وصدادات خرسانية، أمام الكتل السكنية والمنازل، فيما يجري استكمال تدعيم القطاعات التي لا توجد بها وسائل حماية أو تحتاج إلى تعزيز إضافي، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والحد من المخاطر.

وأكد اللواء محمد علوان أن أعمال التدعيم والاستكمال تُنفذ بالتنسيق مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، وفي حضور المهندس أبوالعيون عرفات مدير عام الإدارة العامة للري حتى تكون وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن عدم التأثير على أعمال التطهير والصيانة الدورية للترعة أو إعاقة حركة معدات وأكباش التطهير، مع مراعاة جميع الضوابط الفنية المنظمة لهذه الأعمال.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المحافظة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على استكمال منظومة الحماية بالمجاري المائية بما يحقق أعلى معدلات الأمان.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في إطار الإجراءات التي وجه بها اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عقب حادث سقوط تروسيكل بترعة جنابية صدفا بمركز أبوتيج، حيث تم الدفع بسرعة مراجعة وسائل الحماية القائمة واستكمال تدعيم المواقع التي تحتاج إلى ذلك، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح ورفع مستوى السلامة على جانبي الترعة.