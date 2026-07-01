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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف صادق: مشروع الصوامع خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الغذائي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور أشرف صادق، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن أهمية السعات التخزينية للحبوب، برزت بوجه عام في ظل الأحداث التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت تلك الأزمات أهمية الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وخط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والاضطرابات التي تؤثر في سلاسل الإمداد.

وأضاف صادق، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو شهاب، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، عملت الدولة على زيادة السعات التخزينية للصوامع، ففي عام 2015، نجد أن إجمالي السعة التخزينية كان يبلغ نحو 1.2 مليون طن، بينما وصل اليوم إلى نحو 3.9 مليون طن، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان متاحًا آنذاك، وقد جرى تنفيذ هذه الصوامع وفق أحدث نظم التخزين المعمول بها عالميًا.

وأوضح أن الزيادة لم تقتصر على الصوامع الداخلية فقط، بل شملت أيضًا صوامع الموانئ، حيث ارتفعت معدلات التفريغ بنحو 50%، من حوالي 360 ألف طن إلى أكثر من 530 ألف طن.

ولفت إلى أن زيادة السعات التخزينية الداخلية لا تسهم فقط في تأمين الكميات المطلوبة من الحبوب، وإنما تؤدي أيضًا إلى خفض تكاليف النقل، واستهلاك الوقود، وتقليل الضغط على الطرق، وخفض تكاليف صيانة مركبات النقل وقطع الغيار.

وأكد أنه روعي في إنشاء الصوامع أن تكون بالقرب من مناطق الإنتاج أو مناطق الاستهلاك، بما يقلل مسافات النقل، وييسر وصول الحبوب إلى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الجوية التي قد تعوق حركة النقل في بعض المناطق.

الشركة القابضة للصوامع والتخزين جائحة كوفيد 19 الحرب الروسية الأوكرانية

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