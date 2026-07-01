هل يعود الذهب إلى الصعود؟.. الشعبة تكشف مفاجآت بالأسعار وتوقعات نهاية 2026

بعد أشهر من التراجع المستمر في أسعار الذهب، عاد المعدن الأصفر ليتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول ما إذا كانت الأسعار ستواصل الانخفاض أم أن السوق يستعد لموجة ارتفاع جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وفي هذا السياق، كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن رؤيته لمستقبل السوق، موضحًا أن ما تشهده أسعار الذهب حاليًا يرتبط بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

الذهب يمر بمرحلة تصحيح بعد قفزات تاريخية

أكد هاني ميلاد أن أسعار الذهب سجلت خلال عام 2025 ارتفاعات استثنائية بلغت ما بين 60% و65%، وهي زيادات وصفها بأنها غير مسبوقة ويصعب تكرارها خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليًا مرحلة تصحيح طبيعية بعد تلك القفزات الكبيرة.

وأوضح أن التراجعات التي شهدها الذهب منذ شهر فبراير الماضي جاءت نتيجة مجموعة من العوامل العالمية، في مقدمتها التغيرات الاقتصادية، وتحركات البنوك المركزية، والتطورات الجيوسياسية.

الحرب والتضخم كانا سببًا في ارتفاع الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب واصل الصعود خلال بداية عام 2026 نتيجة تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وهو ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لا يصب في صالح الذهب على المدى الطويل، نظرًا لما يسببه من ضغوط اقتصادية تؤثر على حركة الأسواق العالمية.

لماذا تراجعت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة؟

أوضح الخبير في صناعة وأسواق الذهب أن الحرب وما تبعها من احتياجات كبيرة للسيولة لدى البنوك المركزية دفعت العديد من المؤسسات إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب، الأمر الذي تسبب في ضغوط بيعية قوية أدت إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب تراجع من مستويات مرتفعة تجاوزت 5500 دولار إلى أقل من 4000 دولار، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلية.

ارتفاع جديد في السوق المحلية

ورغم موجة التراجع السابقة، أكد هاني ميلاد أن الذهب بدأ يستعيد جزءًا من مكاسبه خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 100 دولار.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية من نحو 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا، بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام، في إشارة إلى عودة الزخم تدريجيًا إلى السوق.

توقعات بنهاية 2026.. مستويات قياسية محتملة

توقع رئيس شعبة الذهب أن يشهد المعدن الأصفر موجة ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استقرت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتراجعت حدة التوترات العالمية.

وأشار إلى أن الذهب قد يواصل الصعود تدريجيًا حتى نهاية عام 2026، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة للأوقية إذا استمرت العوامل الداعمة للأسعار.

نصيحة للمواطنين والمستثمرين

وجه هاني ميلاد نصيحة للراغبين في الاستثمار، مؤكدًا أن شراء الذهب يظل خيارًا مناسبًا كلما توفرت السيولة، موضحًا أن الأسعار الحالية لا تزال جاذبة مقارنة بالتوقعات المستقبلية.

وأضاف أن الذهب يظل من أهم أدوات الحفاظ على قيمة المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، متوقعًا أن يشهد السوق تحركات إيجابية قبل نهاية العام، ما يجعل التوقيت الحالي مناسبًا للشراء بالنسبة للمستثمر طويل الأجل.