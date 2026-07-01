قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
ارتفاع التكلفة لـ1.3 مليار جنيه.. نقل النواب تناقش ملفات الطرق في قنا والبحر الأحمر
مدبولي: ثورة 30 يونيو أعادت هوية الدولة المصرية
الحكومة: تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يعود الذهب إلى الصعود؟.. الشعبة تكشف مفاجآت بالأسعار وتوقعات نهاية 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

بعد أشهر من التراجع المستمر في أسعار الذهب، عاد المعدن الأصفر ليتصدر اهتمامات المواطنين والمستثمرين، خاصة مع التساؤلات المتزايدة حول ما إذا كانت الأسعار ستواصل الانخفاض أم أن السوق يستعد لموجة ارتفاع جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وفي هذا السياق، كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن رؤيته لمستقبل السوق، موضحًا أن ما تشهده أسعار الذهب حاليًا يرتبط بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

الذهب يمر بمرحلة تصحيح بعد قفزات تاريخية

أكد هاني ميلاد أن أسعار الذهب سجلت خلال عام 2025 ارتفاعات استثنائية بلغت ما بين 60% و65%، وهي زيادات وصفها بأنها غير مسبوقة ويصعب تكرارها خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد حاليًا مرحلة تصحيح طبيعية بعد تلك القفزات الكبيرة.

وأوضح أن التراجعات التي شهدها الذهب منذ شهر فبراير الماضي جاءت نتيجة مجموعة من العوامل العالمية، في مقدمتها التغيرات الاقتصادية، وتحركات البنوك المركزية، والتطورات الجيوسياسية.

الحرب والتضخم كانا سببًا في ارتفاع الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب واصل الصعود خلال بداية عام 2026 نتيجة تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وهو ما دفع المستثمرين إلى اللجوء للمعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لا يصب في صالح الذهب على المدى الطويل، نظرًا لما يسببه من ضغوط اقتصادية تؤثر على حركة الأسواق العالمية.

لماذا تراجعت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة؟

أوضح الخبير في صناعة وأسواق الذهب أن الحرب وما تبعها من احتياجات كبيرة للسيولة لدى البنوك المركزية دفعت العديد من المؤسسات إلى بيع جزء من احتياطياتها من الذهب، الأمر الذي تسبب في ضغوط بيعية قوية أدت إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب تراجع من مستويات مرتفعة تجاوزت 5500 دولار إلى أقل من 4000 دولار، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلية.

ارتفاع جديد في السوق المحلية

ورغم موجة التراجع السابقة، أكد هاني ميلاد أن الذهب بدأ يستعيد جزءًا من مكاسبه خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع سعر الأوقية بنحو 100 دولار.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية من نحو 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا، بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام، في إشارة إلى عودة الزخم تدريجيًا إلى السوق.

توقعات بنهاية 2026.. مستويات قياسية محتملة

توقع رئيس شعبة الذهب أن يشهد المعدن الأصفر موجة ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استقرت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتراجعت حدة التوترات العالمية.

وأشار إلى أن الذهب قد يواصل الصعود تدريجيًا حتى نهاية عام 2026، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة للأوقية إذا استمرت العوامل الداعمة للأسعار.

نصيحة للمواطنين والمستثمرين

وجه هاني ميلاد نصيحة للراغبين في الاستثمار، مؤكدًا أن شراء الذهب يظل خيارًا مناسبًا كلما توفرت السيولة، موضحًا أن الأسعار الحالية لا تزال جاذبة مقارنة بالتوقعات المستقبلية.

وأضاف أن الذهب يظل من أهم أدوات الحفاظ على قيمة المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، متوقعًا أن يشهد السوق تحركات إيجابية قبل نهاية العام، ما يجعل التوقيت الحالي مناسبًا للشراء بالنسبة للمستثمر طويل الأجل.

الذهب الذهب اليوم الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

ترشيحاتنا

المفاصل

يستخدم في تدليك المفاصل وتقوية المناعة.. إليك أهم فوائد الخردل

المعدة

تعالج المعدة والأمعاء والمريء والمرارة.. اكتشف فوائد عشبة منسية

القولون

زيت غير متوقع يعالج أعراض القولون

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد