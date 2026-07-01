مبدولي يلتقي رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث زيادة الاستثمارات

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية اللقاء، عبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، والذي يأتي في إطار عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معربًا عن التطلع لاستمرار التعاون وتوسيع أطره خلال الفترة المقبلة.

فيما قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على عمق العلاقات بين الجانبين، والتي يتطلع لتوسيعها وزيادة استثمارات المجموعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء، أوضح عيسى كاظم أن المجموعة تستهدف التوسع في الاستثمار في مجال التصنيع، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية واستثمارية ولوجستية كبيرة ولم تُستغل حتى الآن، كما تتمتع مصر بموقع فريد متميز على مستوى العالم، مثمنًا التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية في مختلف قطاعاتها.

وأكد عيسى كاظم التزام المجموعة بالاستمرار وتوسيع استثماراتها في مصر، وترجمة العلاقات الوثيقة بين الجانبين إلى واقع عملي من التعاون المثمر.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مناقشة الجانبين إمكانات توسيع حجم الاستثمارات مع مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال التصنيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة في المجال اللوجستي حالياً، مؤكدًا أيضًا أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذه المجالات المهمة.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما الشركات العالمية؛ لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التصنيع، منوهًا إلى أن التوسع في الشراكات مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال يسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية في إطار منظومة لوجستية مستدامة.