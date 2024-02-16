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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. أخر أسعار الخضراوات والفاكهة.. رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن هيئة الأرصاد أعلنت أن تلك الذرة موجودة من الأربعاء حتى الجمعة.

الغرف التجارية: معارض أهلا رمضان تغطي كافة ربوع مصر
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بتوفير أفضل السلع والمنتجات بأرخص الأسعار والحد من آثار التضخم.

البسلة بـ 27 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة
استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024.

التفاصيل الكاملة لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان قراره بمغادرة النادي هذا الصيف مع انتهاء عقده.

حماس وتركيز في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.. فيديو
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "حماس وتركيز في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا".

«الأرصاد»: طقس اليوم الجمعة مائل للبرودة نهارا والعُظمى في القاهرة 18 درجة
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنَّ ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، وذروتها كانت الخميس، ستستمر اليوم الجمعة على أغلب محافظات الجمهورية، والطقس سيكون مائل للبرودة نهاراً، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

112 شهيدا|الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ ازر خلال الـ24 ساعة الماضية
صرحت وزراة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجـ ازر في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و157 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ماكرون: عدد الضحايا في غزة بسبب الحرب لا يحتمل
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن أي هجوم واسع النطاق في رفح الفلسطينية سيشكل نقطة تحول في الصراع.


الخارجية الفلسطينية: دولة فلسطين استحقاق يفرضه القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.. القبض على التيك توكر سوزي
عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان “بعد الفيديو المنتشر.. القبض على التيك توكر سوزي لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية”.

الأرصاد اهلا رمضان مبابي اسعار الخضراوات باريس سان جيرمان الأهلى

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