أوكرانيا وفرنسا توقعان اتفاقية أمنية

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة على اتفاقية أمنية بين كييف وباريس.

أعلن الرئيسان عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي مشترك بعد إجراء المباحثات في باريس اليوم الجمعة 16 فبراير، وفقًا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وهذه هي بالفعل الاتفاقية الأمنية الثنائية الثالثة التي أبرمتها كييف مع شركائها بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها دول مجموعة السبع في يوليو الماضي.

ووقع زيلينسكي اتفاقا مماثلا مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين في وقت سابق من اليوم الجمعة، ومع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف خلال يناير الماضي.