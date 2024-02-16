عالية المهدى: الأزمة الاقتصادية ليست في الدولار أو سعر الصرف

قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست في عدم وجود دولار أو سعر الصرف، معلقة: نحتاج التشغيل والادخار والاستثمار والإنتاج وفتح مجال للقطاع الخاص.

وأضافت عالية المهدي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص له دور مهم باعتباره يوظف 75% من قوة العمل في مصر.

وتابعت: دور القطاع الخاص بدأ يتراجع كثيرا، خاصة أن نصيبه في الائتمان المصرفي بنسبة 21% وهذا نصيب قليل جدا، وبيئة الاستثمار ليست محفزة للإنتاج والعمل.

القطاع الخاص

ونوهت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن القطاع الخاص أكبر (منتج، مشغل، مصدر) لكل السلع عدا البترول الذي تستحوذ عليه المؤسسات الحكومية، مما أثر على معدلات النمو بالتراجع.