تعليق شوبير على طلب رابطة الأندية زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع

علق الإعلامي أحمد شوبير على طلب رابطة الأندية زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع عبر برنامجه المذاع ملعب أون تايم.

وقال شوبير :"هكون سعيد لو ده حصل في أي مباراة تخص الأهلي والزمالك، كما أنه كان الطلب الاول لحسام حسن وابراهيم حسن"

وأشار شوبير إلي أن الرابطة طلب نقل المباريات إلي ملعب أخر بسبب أن الملعب قد أستهلك

وهنأ الإعلامي أحمد شوبير الزمالك بالفوز على الأهلي في كرة اليد.

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيس بوك”: "‏الحمد والشكر لله".

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.