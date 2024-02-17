حديث مطول من جوميز على العديد من الجمل الفنية داخل مران الزمالك

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المحاضرة حديثا مطولا من جوميز بخصوص العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، كما حرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل بدء التدريب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.