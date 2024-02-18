اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش دور المشروعات في حماية الأمن القومي

تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، جلسة خاصة لمناقشة "تيسير إجراءات التقاضى".

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية والعربية اليوم الأحد عقب إنتهاء الجلسة العامة تعظيم الشراكة المصرية الأوروبية - سياسيا واقتصادياً.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى اليوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة دور المشروعات القومية فى تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومى".

وتناقش لجنة الصناعة اليوم الأحد عقب إنتهاء الجلسة العامة، اقتراحين برغبة مقدمين من النائب علاء الدين مصطفى، بشأن "وضع إطار تنظيمى للتمويل الجماعى لدعم الابتكار ورواد الاعمال"، كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن "استحداث كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ).

وتناقش لجنة الطاقة عقب انتهاء الجلسة العامة تقرير اللجنه الخاصه بالدراسة المقدمة من النائبة نهى احمد زكي بشأن استخدام حشرة الجندي الأسود في إعادة تدوير المتبقيات العضوية واستغلال تلك العملية في مدخلات صناعة الأسمدة العضوية وأعلاف الأسماك وتوصيتها في ضوء البيانات الواردة من الجهات الحكومية.