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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات البطولة الشتوية للشراع بشواطئ مدينة الطور

لاعبي الشراع مع المحافظ
لاعبي الشراع مع المحافظ

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع المقامة بشاطئ ماجدولينا بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء،  بمشاركة 40 اللاعبين والمرافقين، و الحكام والإداريين  من مختلف المحافظات المصرية.

أكد المحافظ، على دعمه للبطولة، وتوفير كافة الامكانيات للفرق للمشاركة، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ يشهد توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم لممارسة الألعاب المائية، كون الرياح نشطة به على مدار العام.

رحب المحافظ بالفرق المشاركة، موجها وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة البطولة لنجاحها.

أشار إلى أن جنوب سيناء تمتلك كافة المقومات الطبيعية والمادة لاستقبال البطولات العالمية، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ يوجد بها مدينة شبابية تتضمن كافة الامكانيات لإقامة البطولات العالمية.
جدير بالذكر، إنه يوجد فريق من الفنيين للتأكد من كفاءة المراكب الشراعية قبل انطلاق داخل البحر خلال السباقات، لتوفير عناصر الأمن والسلامة للاعبين.

تستهدف  البطولة  المراحل العمرية من 8  سنوات حتى  25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، وتستمر على مدار 8  أيام خلال الفترة من 15 حتى 22 فبراير الجاري.

تجري البطولة بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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