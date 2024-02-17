«الإسكندنافي للدراسات»: الناتو أقوى عسكريا من روسيا.. وترامب توعد بتشجيع موسكو أمام الحلف

قال عبدالجليل السعيد، رئيس المركز الإسكندنافي للدراسات، إن حلف شمال الأطلسي أقوى من روسيا عسكريًا، لأن الحلف يضم عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وأوضح ، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذه الدول لها اقتصاديات كبيرة وإمكانيات هائلة، ولكن شكليًا، يعتبر الروس أنفسهم الأقوى، ويعتبرون أنه ليس لديهم أي شيء يخسرونه، مشيرًا إلى أن هناك استدامة في الحكم الروسي، وذلك خلال هيمنة فلاديمير بوتين عليه.

وأضاف السعيد، أن الجانب الغربي به تبدل في الوجوه الحاكمة سواء في الرؤساء أو الوزراء في بريطانيا أو ألمانيا أو في رئاسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا يجعل الجانب السياسي يتحكم في الجانب العسكري.

وأكمل: «ذهب الرئيس الأسبق ترامب في قوله إنه سيشجع روسيا على العمل ضد بعض دول حلف شمال الأطلسي التي لم تفِ بالالتزامات العسكرية، وهذا التصريح، ربما يخسر ترامب بسببه الكثير من ناخبيه»، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكم الأمريكي تتسبب في قلق دول العالم والسياسة الحالية ليس بها تفكير فيما سيحدث بالغد.