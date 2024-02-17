عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الإسكندنافي للدراسات»: الناتو أقوى عسكريا من روسيا.. وترامب توعد بتشجيع موسكو أمام الحلف

ترامب
ترامب

قال عبدالجليل السعيد، رئيس المركز الإسكندنافي للدراسات، إن حلف شمال الأطلسي أقوى من روسيا عسكريًا، لأن الحلف يضم عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وأوضح ، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذه الدول لها اقتصاديات كبيرة وإمكانيات هائلة، ولكن شكليًا، يعتبر الروس أنفسهم الأقوى، ويعتبرون أنه ليس لديهم أي شيء يخسرونه، مشيرًا إلى أن هناك استدامة في الحكم الروسي، وذلك خلال هيمنة فلاديمير بوتين عليه.

وأضاف السعيد، أن الجانب الغربي به تبدل في الوجوه الحاكمة سواء في الرؤساء أو الوزراء في بريطانيا أو ألمانيا أو في رئاسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا يجعل الجانب السياسي يتحكم في الجانب العسكري.

وأكمل: «ذهب الرئيس الأسبق ترامب في قوله إنه سيشجع روسيا على العمل ضد بعض دول حلف شمال الأطلسي التي لم تفِ بالالتزامات العسكرية، وهذا التصريح، ربما يخسر ترامب بسببه الكثير من ناخبيه»، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكم الأمريكي تتسبب في قلق دول العالم والسياسة الحالية ليس بها تفكير فيما سيحدث بالغد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية حول غزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

هدفه تقسيم الأمة.. الليكود يهاجم رئيس الهستدروت بعد دعوة نتنياهو للاستقالة

وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

مصر تطالب الأطراف الدولية الفاعلة بالضغط على على إسرائيل لوقف اجتياح رفح

صدمة في بيراميدز| مدة غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

وفاة داعية سعودي شهير بعد صراع مع المرض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الشعر .. أهم 3 فوائد لاستخدام زيت الخروع

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| watch it تطرح البرومو التشويقي لمسلسل "بيت الرفاعي"

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ