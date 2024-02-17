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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات مجانية بمجال التنمية المستدامة للمقيمين فى مدن التعلم

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أعلنت شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، عن إطلاق دورات مجانية أون لاين عبر الانترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار " التعليم من أجل التنمية المستدامة " ، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية، حيث تقدم الدورات شهادة انجاز رقمية عند الانتهاء بنجاح ومجموعة من دورات تعلم المستقبل التى ترتكز على التعليم من أجل الاستدامة مجاناً للمقيمين فى مدن التعلم التابعة لليونسكو https://futurelearn.com/courses/

 

لمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة يرجى زيارة https://www.futurelearn.com/courses/collections/unesco-gnlc
ونموذج التسجيل 
https://forms.gle/fhD8bkbHiDnUUNrV7

#ImALifelongLearner
وفيما يلى توضيح بخطوات التسجيل
https://forms.gle/fhD8bkbHiDnUUNrV7

دمياط التنمية المستدامة التنمية المستدام المجتمعات الحضرية بطولة الجمهورية للسباحة خطوات التسجيل مجال التنمية معلومات

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