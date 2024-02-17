دورات مجانية بمجال التنمية المستدامة للمقيمين فى مدن التعلم

أعلنت شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، عن إطلاق دورات مجانية أون لاين عبر الانترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار " التعليم من أجل التنمية المستدامة " ، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية، حيث تقدم الدورات شهادة انجاز رقمية عند الانتهاء بنجاح ومجموعة من دورات تعلم المستقبل التى ترتكز على التعليم من أجل الاستدامة مجاناً للمقيمين فى مدن التعلم التابعة لليونسكو https://futurelearn.com/courses/

لمزيد من المعلومات عن الدورات المتاحة يرجى زيارة https://www.futurelearn.com/courses/collections/unesco-gnlc

ونموذج التسجيل

https://forms.gle/fhD8bkbHiDnUUNrV7

#ImALifelongLearner

وفيما يلى توضيح بخطوات التسجيل

https://forms.gle/fhD8bkbHiDnUUNrV7