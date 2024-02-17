عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة نافالني تحرم المعارضة الروسية من زعيم يواجه بوتين | تقرير

نافالني
نافالني

تحرم وفاة ناقد الكرملين أليكسي نافالني معارضي الرئيس فلاديمير بوتين من زعيمهم الأكثر روعة والرجل الذي يجسد بالنسبة للبعض الأمل في مستقبل أفضل في روسيا.


وقالت مصلحة السجون الروسية إن نافالني (47 ​​عاما) انهار وتوفي يوم الجمعة بعد أن كان يسير في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي، وهو تصريح لم يتمكن حلفاؤه وزوجته من تأكيده.


وكان نافالني أبرز زعيم للمعارضة على الإطلاق منذ أن برز على الساحة الدولية خلال احتجاجات الشوارع في عام 2011، وكان بعض المؤيدين يعتقدون أنه سيطلق سراحه في نهاية المطاف ويصبح زعيما لروسيا.

وإذا تأكدت وفاته، فإنها ستترك الجماعات المتفرقة التي تعارض بوتين دون زعيم صوري، ولا مرشح واضح لمحاولة تحويل أي استياء من وفاته إلى احتجاجات حاشدة.


وقال أندريه كولسنيكوف، الباحث البارز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا: 'هذا الموت يتعلق بنا جميعاً'. 'عن مجتمع غير مبال. عن القسوة المتهورة. عن فقدان الأمل.'


وقال 'الآن ليس لدى قائدنا الأعلى أي منافس - فهو الآن سولوس ريكس، الملك الوحيد'.

وحذر ممثلو الادعاء الروس من المشاركة في أي احتجاجات حاشدة في موسكو.


وشاهدت الشرطة بعض الروس وهم يأتون لوضع الورود والقرنفل على نصب تذكاري لضحايا القمع السوفييتي في ظل المقر السابق لجهاز كيه جي بي في ميدان لوبيانكا بموسكو.


وفي وقفة احتجاجية في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث لجأ العديد من أنصار نافالني، اعتصم مئات من المهاجرين المناهضين للكرملين أمام السفارة الروسية المغلقة في المدينة.


ومسحت أناستاسيا بانتشينكو، العضوة السابقة في فريق نافالني في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا، دموعها وهي تتحدث عن الرجل الذي كانت تأمل أن يصبح رئيسها.


وقالت: 'كنا جميعاً نعتقد أنه كان قوياً، وأنه سيتمكن بالتأكيد من التغلب على هذا (السجن)، وأننا سنبني مستقبلاً رائعاً لروسيا، وأنه سيكون رئيساً، وأن كل شيء سيكون على ما يرام'.


على الرغم من أن معدلات تأييده كانت ضئيلة مقارنة ببوتين، إلا أن نافالني عرض على بعض الروس المتعلمين في المناطق الحضرية بديلاً للزعيم الأعلى المخضرم في البلاد.


وتعيش المعارضة الروسية حالة من الفوضى بينما يستعد بوتين لإجراء انتخابات في مارس/آذار تصفها جماعات المعارضة بأنها 'مسحة' وستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.


ويواجه بوتين ثلاثة مرشحين آخرين يقول نشطاء المعارضة إنهم سيخسرون مناصبهم. وقد شنت السلطات حملة قمعية على ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة في روسيا.


ويصف المسؤولون الروس نافالني بأنه مجرم ومتطرف وكان دمية في يد وكالة المخابرات المركزية، التي يقولون إنها تريد زرع الفوضى في محاولة لتمزيق روسيا وسرقة مواردها الهائلة.


وينتشر معارضو بوتين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وأولئك الذين ما زالوا في روسيا إما في السجن أو خائفون للغاية لدرجة أنهم يظلون صامتين في الغالب.


وقال كير جايلز، وهو زميل استشاري كبير في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس في لندن: 'من الصعب للغاية معرفة من سيشغل دور نافالني، على الرغم من أنه مثير للجدل'.


'لقد تم التعامل معه كرمز للمعارضة الروسية، وفي هذه الأثناء، عمل الرئيس بوتين والسلطات الروسية المركزية جاهدين لضمان عدم ظهور شخصية مماثلة، إما بنوع الدعم الذي كان يتمتع به داخل روسيا أو في الداخل'. شعبية في الخارج.'


وقال جايلز: 'لذا، لا، لا يوجد مرشح واضح ليحل محل تلك الشخصية المركزية كممثل للمعارضة الروسية'.
 

وحظي نافالني بإعجاب المعارضة الروسية المتباينة لعودته طوعا إلى روسيا في عام 2021 من ألمانيا، حيث عولج مما أظهرت الاختبارات المعملية الغربية أنها محاولة لتسميمه بغاز أعصاب.


ونفى الكرملين محاولة قتله وقال إنه لا يوجد دليل على تعرضه للتسميم بغاز أعصاب.


وقالت تاتيانا ستانوفايا، من شركة آر.بوليتيك للاستشارات السياسية: 'برز نافالني كشخصية تاريخية ومؤثرة، يجسد موقفًا سياسيًا لا يتزعزع مناهضًا لبوتين ويمثل البديل الأكثر جوهرية لنظام بوتين منذ عام 2000'.


وقالت إن بوتين يخشى التدخل الغربي في روسيا بشأن الانتخابات، وأن هذا سيجعله يتخذ 'نهجًا أكثر تشددًا وقمعية تجاه أي مظهر عدائي'.


وقالت نينا خروشيفا، أستاذة العلاقات الدولية في المدرسة الجديدة في نيويورك: 'تتخلص دولة روسيا واحداً تلو الآخر من أفضل أفرادها، وتتخلص من الأشخاص الذين يمكنهم قول الحقيقة من أجل السلطة'.


تتراوح المعارضة من الليبراليين ذوي التوجهات الغربية إلى الشيوعيين المتشددين والقوميين المتطرفين أو حتى المؤيدين الملكيين للإمبراطورية الروسية المولودة من جديد.


ويشعر بعض نشطاء المعارضة بالقلق بشأن اثنين من أبرز معارضي بوتين - إيليا ياشين، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، وفلاديمير كارا مورزا، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الخيانة. .


وأدانت محكمة في موسكو الشهر الماضي قائد الميليشيا القومية الروسية السابق إيجور جيركين، الذي يتهم بوتين وضباط الجيش بالفشل في الحرب في أوكرانيا، بالتحريض على التطرف وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.


وقالت زوجة ستريلكوف: 'لقد أدركنا جميعًا بالفعل أن أماكن الاحتجاز يمكن أن تشكل خطراً على الحياة والصحة'. 'خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعترضون على النظام.'

الرئيس فلاديمير بوتين السجون الروسية العاصمة الجورجية تبليسي المسؤولون الروس المعارضة الروسية أليكسي نافالني فلاديمير بوتين محاولة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بشرى لمحدودي الدخل|احجز قبل الجميع شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بأقل مقدم وقسط شهري

موضوعات متعلقة

فضيحة استغلال الأطفال تهز صورة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان | تقرير

أقامت حفلاً.. إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

لبحث أوضاع غزة والبحر الأحمر وأوكرانيا.. وزراء السبع الكبار يجتمعون في ميونيخ

الصومال: إثيوبيا منعت رئيس البلاد من حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا

وزير الخارجية الهندي يدعو دول الغرب لإبداء اعجابها بذكاء بلاده.. لهذا السبب

مؤتمر ميونيخ .. ألمانيا تطالب بتعزيز قدرات أوروبا العسكرية

أول جمعة من شعبان.. الاحتلال يعتدي على المصلين والنساء عند المسجد الأقصى

الأمم المتحدة: 20 مليار دولار تكاليف إعادة إعمار غزة بعد الحرب

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان الفلسطيني: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتدعي كذبا على مصر

أين حقوق الإنسان؟.. أبو العينين منفعلا : سكان غزة في سجن كبير والاحتلال يقتل الأطفال

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته

مجلس الأعمال المصري- التركي: زيارة أردوغان لمصر منحى إيجابي

جماعات حقوقية: إسرائيل تسرق الغاز من حقل غزة البحري

دار بونهامز تبيع لوحة القدس في مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

ساعدوني.. مصطفى كامل يحضر لعقد جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين

فيديو

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

مفاجأة .. زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد |فيديو

قضية مرتضى منصور| توعد بالعودة للزمالك.. ومفاجأة عن قضاياه مع الخطيب وعباس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ