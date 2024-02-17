وفاة نافالني تحرم المعارضة الروسية من زعيم يواجه بوتين | تقرير

تحرم وفاة ناقد الكرملين أليكسي نافالني معارضي الرئيس فلاديمير بوتين من زعيمهم الأكثر روعة والرجل الذي يجسد بالنسبة للبعض الأمل في مستقبل أفضل في روسيا.



وقالت مصلحة السجون الروسية إن نافالني (47 ​​عاما) انهار وتوفي يوم الجمعة بعد أن كان يسير في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي، وهو تصريح لم يتمكن حلفاؤه وزوجته من تأكيده.



وكان نافالني أبرز زعيم للمعارضة على الإطلاق منذ أن برز على الساحة الدولية خلال احتجاجات الشوارع في عام 2011، وكان بعض المؤيدين يعتقدون أنه سيطلق سراحه في نهاية المطاف ويصبح زعيما لروسيا.

وإذا تأكدت وفاته، فإنها ستترك الجماعات المتفرقة التي تعارض بوتين دون زعيم صوري، ولا مرشح واضح لمحاولة تحويل أي استياء من وفاته إلى احتجاجات حاشدة.



وقال أندريه كولسنيكوف، الباحث البارز في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا: 'هذا الموت يتعلق بنا جميعاً'. 'عن مجتمع غير مبال. عن القسوة المتهورة. عن فقدان الأمل.'



وقال 'الآن ليس لدى قائدنا الأعلى أي منافس - فهو الآن سولوس ريكس، الملك الوحيد'.

وحذر ممثلو الادعاء الروس من المشاركة في أي احتجاجات حاشدة في موسكو.



وشاهدت الشرطة بعض الروس وهم يأتون لوضع الورود والقرنفل على نصب تذكاري لضحايا القمع السوفييتي في ظل المقر السابق لجهاز كيه جي بي في ميدان لوبيانكا بموسكو.



وفي وقفة احتجاجية في العاصمة الجورجية تبليسي، حيث لجأ العديد من أنصار نافالني، اعتصم مئات من المهاجرين المناهضين للكرملين أمام السفارة الروسية المغلقة في المدينة.



ومسحت أناستاسيا بانتشينكو، العضوة السابقة في فريق نافالني في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا، دموعها وهي تتحدث عن الرجل الذي كانت تأمل أن يصبح رئيسها.



وقالت: 'كنا جميعاً نعتقد أنه كان قوياً، وأنه سيتمكن بالتأكيد من التغلب على هذا (السجن)، وأننا سنبني مستقبلاً رائعاً لروسيا، وأنه سيكون رئيساً، وأن كل شيء سيكون على ما يرام'.



على الرغم من أن معدلات تأييده كانت ضئيلة مقارنة ببوتين، إلا أن نافالني عرض على بعض الروس المتعلمين في المناطق الحضرية بديلاً للزعيم الأعلى المخضرم في البلاد.



وتعيش المعارضة الروسية حالة من الفوضى بينما يستعد بوتين لإجراء انتخابات في مارس/آذار تصفها جماعات المعارضة بأنها 'مسحة' وستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.



ويواجه بوتين ثلاثة مرشحين آخرين يقول نشطاء المعارضة إنهم سيخسرون مناصبهم. وقد شنت السلطات حملة قمعية على ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة في روسيا.



ويصف المسؤولون الروس نافالني بأنه مجرم ومتطرف وكان دمية في يد وكالة المخابرات المركزية، التي يقولون إنها تريد زرع الفوضى في محاولة لتمزيق روسيا وسرقة مواردها الهائلة.



وينتشر معارضو بوتين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وأولئك الذين ما زالوا في روسيا إما في السجن أو خائفون للغاية لدرجة أنهم يظلون صامتين في الغالب.



وقال كير جايلز، وهو زميل استشاري كبير في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس في لندن: 'من الصعب للغاية معرفة من سيشغل دور نافالني، على الرغم من أنه مثير للجدل'.



'لقد تم التعامل معه كرمز للمعارضة الروسية، وفي هذه الأثناء، عمل الرئيس بوتين والسلطات الروسية المركزية جاهدين لضمان عدم ظهور شخصية مماثلة، إما بنوع الدعم الذي كان يتمتع به داخل روسيا أو في الداخل'. شعبية في الخارج.'



وقال جايلز: 'لذا، لا، لا يوجد مرشح واضح ليحل محل تلك الشخصية المركزية كممثل للمعارضة الروسية'.



وحظي نافالني بإعجاب المعارضة الروسية المتباينة لعودته طوعا إلى روسيا في عام 2021 من ألمانيا، حيث عولج مما أظهرت الاختبارات المعملية الغربية أنها محاولة لتسميمه بغاز أعصاب.



ونفى الكرملين محاولة قتله وقال إنه لا يوجد دليل على تعرضه للتسميم بغاز أعصاب.



وقالت تاتيانا ستانوفايا، من شركة آر.بوليتيك للاستشارات السياسية: 'برز نافالني كشخصية تاريخية ومؤثرة، يجسد موقفًا سياسيًا لا يتزعزع مناهضًا لبوتين ويمثل البديل الأكثر جوهرية لنظام بوتين منذ عام 2000'.



وقالت إن بوتين يخشى التدخل الغربي في روسيا بشأن الانتخابات، وأن هذا سيجعله يتخذ 'نهجًا أكثر تشددًا وقمعية تجاه أي مظهر عدائي'.



وقالت نينا خروشيفا، أستاذة العلاقات الدولية في المدرسة الجديدة في نيويورك: 'تتخلص دولة روسيا واحداً تلو الآخر من أفضل أفرادها، وتتخلص من الأشخاص الذين يمكنهم قول الحقيقة من أجل السلطة'.



تتراوح المعارضة من الليبراليين ذوي التوجهات الغربية إلى الشيوعيين المتشددين والقوميين المتطرفين أو حتى المؤيدين الملكيين للإمبراطورية الروسية المولودة من جديد.



ويشعر بعض نشطاء المعارضة بالقلق بشأن اثنين من أبرز معارضي بوتين - إيليا ياشين، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة، وفلاديمير كارا مورزا، الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الخيانة. .



وأدانت محكمة في موسكو الشهر الماضي قائد الميليشيا القومية الروسية السابق إيجور جيركين، الذي يتهم بوتين وضباط الجيش بالفشل في الحرب في أوكرانيا، بالتحريض على التطرف وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.



وقالت زوجة ستريلكوف: 'لقد أدركنا جميعًا بالفعل أن أماكن الاحتجاز يمكن أن تشكل خطراً على الحياة والصحة'. 'خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعترضون على النظام.'