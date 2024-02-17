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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقدر بـ8 ملايين جنيه.. ضربة موجعة من الداخلية لمروجي المخدرات بالقاهرة والقليوبية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وجّهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة حيث نجحوا في توجيه ضربة استباقية وضبطوا كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، وقدرت قيمتها المالية قرابة 8 ملايين جنيه .

فقد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، وبحوزتهما 160 كيلو جراماً من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات -
2 سيارة  ، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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