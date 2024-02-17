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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الصحة: ارتفاع في انتشار الفيروسات التنفسية خلال شهري يناير وفبراير

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فترة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة هي الفترة التي يكثر فيها انتشار الفيروسات التنفسية وتنتشر في شهر يناير وفبراير على مدار السنوات وعلى مستوى العالم.

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن هناك ارتفاعا في انتشار الفيروسات التنفسية وليست مرتفعة عن معدلات الإصابة في السنوات السابقة.

الفيروسات التنفسية 

وأكد حسام عبدالغفار: أن الارتفاع في الفيروسات التنفسية هي نفس المعدلات في كل عام،وأنه في شهر 5 من عام 2023 أعلنت الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا كطارئ عالمي وانتقلت لبقية الفيروسات الأخرى، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدعو إلى التعامل مع كورونا بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى.

وتابع متحدث الصحة: يجب أن نحمي أنفسنا من الإصابة بالفيروسات التنفسية من خلال القواعد التي تعلمناه في فترة جائحة كورونا ويجب الحفاظ عليها من خلال التطهير المستمر للأيدي التهوية والتغذية الجيدة.

وأضاف حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يجب ارتداء كمامة في المناطق المزدحمة وسيئة التهوية.

الإعلامية كريمة عوض التغذية الجيدة التقلبات الجوية الصحة العالمية الفيروسات التنفسية انخفاض درجات الحرارة وزارة الصحة

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