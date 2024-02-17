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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية المصرية لم تتركنا

شقيق مريم مجدي المتوفاة بسويسرا: بنات أختي في مركز رعاية ومعروضين للتبني|فيديو

ضحية سويسرا
ضحية سويسرا

أكد أحمد مجدي، شقيق "مريم" ضحية حادث سويسرا، أن الخارجية المصرية لم تتركهم.

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ضحية حادث سويسرا.. شقيق مريم مجدي يكشف مفاجأة مدوية..فيديو

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راحت تجيب بناتها رجعت بالكفن.. القصة الكاملة لم.قتل مريم مجدي في سويسرا

وقال أحمد مجدي، شقيق مريم ضحية حادث سويسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الخارجية المصرية لم تتركنا وتتابع القضية مع السلطات السويسرية".

 

وأضاف: "بنات شقيقتي الآن في مركز رعاية، ومعروضين للتبني في سويسرا"، مضيفًا: "السلطات السويسرية لم تستطع حماية شقيقتي عندما سافرت وتعرّضت لغدر".

 

وتابع: "أناشد الدولة المصرية مساعدتنا في استعادة بنات أختي من سويسرا"، مضيفًا: "نحتاج من الجهات المعنية مساعدتنا في عودة البنات، وأنا أثق أن السلطات المصرية لن تتخلى عنا".
 

سويسرا

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