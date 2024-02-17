شقيق مريم مجدي المتوفاة بسويسرا: بنات أختي في مركز رعاية ومعروضين للتبني|فيديو

أكد أحمد مجدي، شقيق "مريم" ضحية حادث سويسرا، أن الخارجية المصرية لم تتركهم.
وقال أحمد مجدي، شقيق مريم ضحية حادث سويسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "الخارجية المصرية لم تتركنا وتتابع القضية مع السلطات السويسرية".
وأضاف: "بنات شقيقتي الآن في مركز رعاية، ومعروضين للتبني في سويسرا"، مضيفًا: "السلطات السويسرية لم تستطع حماية شقيقتي عندما سافرت وتعرّضت لغدر".
وتابع: "أناشد الدولة المصرية مساعدتنا في استعادة بنات أختي من سويسرا"، مضيفًا: "نحتاج من الجهات المعنية مساعدتنا في عودة البنات، وأنا أثق أن السلطات المصرية لن تتخلى عنا".