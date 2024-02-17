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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مجلس الأعمال المصري- التركي: زيارة أردوغان لمصر منحى إيجابي

صدى البلد

قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر تعد منحنى إيجابي في العلاقات الاقتصادية التي امتدت لسنوات عديدة، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي تم إنشاؤه في عام 1993 وكان بمثابة نظرة ثاقبة للدولة المصرية آنذاك ومن ثم نظرية الازدواج الضريبي في نهاية هذا العام ثم اتفاقية التجارة الحرة في عام 2005 وتم تفعيلها في 2007.

أضاف اللمعي، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه تم فصل الملفين السياسي الاقتصادي في عام 2014 وكانت للقيادة السياسية رؤية ثاقبة في فصل الملفين، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية لم تتوقف حتى وصلت الصادرات المصرية نحو 3 مليارات دولار.

تحضيرات سابقة

واستكمل: "الميزان التجاري متعادل بين الدولتين، وقد حدثت تحضيرات سابقة قبل زيارة الرئيس أردوغان، وهناك تفاهمات من الجانب التركي في مجلس الأعمال، وسيكون هناك زيارة قريبة للمجلس من الجانب المصري إلى إسطنبول لتحضير إلى المجلس الذي سيعقد خلال شهر إبريل بتركيا".

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