«الغرفة التجارية بالقليوبية»: معارض «أهلاً رمضان» توفر أساسيات السوق.. والسكر بـ27 جنيهًا

بتخفيضات 30%

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه خلال 10 أيام ستكون معارض أهلاً رمضان متاحة بكل المحافظات.





ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك سلعًا سيكون عليها تزاحم كالسكر وبالتالي سيكون هناك ضخ له حتى أواخر رمضان .



وأشار إلى أن متوسط خفض الأسعار بـ «أهلاً رمضان» مقارنة بالسوق العادلة يتراوح من 25 لـ 30 % في ظل تحرك الأسعار بشكل كبير وسريع .





السكر



وأكد أن معارض أهلاً رمضان توفر أساسيات السوق، مشيرًا إلى أن السكر بـ 27 جنيهًا في المعارض.





وطالب بضرورة تكافؤ الفرص في الأسواق من خلال الخضوع للقواعد المُوحّدة وعدم التمييز بين أي من القطاعات، مُختتمًا: "السوق المصرية مُنضبطة لغياب عدم تكافؤ الفرص".