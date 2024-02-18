حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق مشهدًا لمصفف شعر يستخدم شعلة اللهب ومشطًا بسيطًا لتقديم قصات شعر مبتكرة ومثيرة.

يظهر الفيديو حلاقًا ماهرًا وهو يظهر مهاراته في قص الشعر بشكل مبتكر لرجل لم يبدو على وجهه أي قلق بسبب استخدام اللهب في تصفيف شعره.

وبلا أي ملابس واقية للحلاق أو الزبون، حققت تلك التقنية الفريدة أكثر من 34000 إعجاب على منصة X. وقد علق أحدهم بـ "الحلاقون يبتكرون دائمًا".

ما مخاطر حلاقة الشعر بالنار؟

على الرغم من إعجاب الكثيرين بالفكرة ومهارات الحلاق، اعتبر البعض استخدام النار في قص الشعر خطيرًا وغير ضروري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها استخدام النار في قص الشعر الجدل.

في أكتوبر 2022، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بحروق شديدة بعد تعرضه لحادث أثناء قص شعره باللهب في صالون بولاية جوجارات.

أصيب الشاب بحروق في رقبته وصدره، وتم نقله على الفور إلى المستشفى. تحققت الشرطة في الحادث وأُحيل الشاب إلى مستشفى في سورات لتلقي العلاج.

يظل قص الشعر باللهب تقنية محفوفة بالمخاطر، وتحتاج إلى احتياطات وقائية صارمة لتفادي الحوادث.