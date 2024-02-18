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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

شاهد أطول سيارة
شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعدما كشف عن أطول سيارة ليموزين في العالم وما تحتوي عليه من إمكانيات هائلة. 

أوضح مقطع الفيديو السيارة البيضاء وهي تصطف بأحد الشوارع وتشرح فتاة محتوياتها الهائلة قائلة إنها تتسع لـ75 شخصا وتحتوي على مدرج لطائرة هليكوبتر وملعب للجولف وجاكوزي.

كما يمكن قيادتها من كلال الطرفين وتحتوي على 26 عجلة، واستطاعت هذه السيارة تحطيم رقمها القياسي في موسوعة جينيس بعد 35 عاماً من تطويرها.

ولقبت هذه السيارة باسم "الحلم الأمريكي" بطول 30.54 متر  وتعتبر منزلاً متنقلاً حيث تضم تليفزيونا وهاتفاً وثلاجة.

وتعرف سيارات الليموزين بأنها من أفخم السيارات بالعالم ويتراوح طولها من 4 أمتار إلى 30 مترًا وأول من قام بتصنيعها هو شركة مرسيدس الشهيرة.

بدون فائدة والغرض التسويق

وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو الذي حصد مليوناً و400 ألف مشاهدة على موقع إكس (تويتر) سابقًا حيث قال أحدهم "مثل هالسيارات مالها فايدة فعلية بس وجودها عشان تسجل في غنيس او توقف في مكان منظر". 

بينما قال آخر "مثل هذه المركبات تعتبر تسويقاً بحت لإمكانيات الصانع حيث يفرد عضلاته بقوة أمام منافسيه ولسان حاله يقول إنه لا يهمه الميزانية التي سيتم صرفها مقابل تنفيذ فكرة على أرض الواقع وهنا يظهر بجلاء هيمنة الصانع على حصته السوقية وما يملكه من قدرات بشرية وأدوات."

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