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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارات الكهربائية تستحوذ على 7.7% من سوق السيارات 2023

صدى البلد

تجاوزت عمليات تسجيل السيارات الكهربائية بالكامل خلال عام 2023 في الولايات المتحدة 1.1 مليون سيارة للمرة الأولى، وهو ما يتجاوز بكثير معدل نمو سوق السيارات بشكل عام. بينما لا تزال هناك أسئلة حول الطلب على السيارات الكهربائية في عام 2024، ليس هناك شك في أن العام الماضي كان عامًا تاريخيًا في اعتماد السيارات الكهربائية.

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السيارات الكهربائية تستحوز على 7.7% من سوق السيارات 2023

وفقًا لبيانات التسجيل من S&P Global Mobility (عبر أخبار السيارات)، شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 7.7% من إجمالي تسجيلات المركبات الخفيفة الجديدة في عام 2023. وهذا ارتفاع من 5.7% في العام السابق. (لاحظ أن بيانات التسجيل تتأخر عن المبيعات والتسليمات ببضعة أسابيع على الأقل، ولكن يمكن استخدامها كبديل للمبيعات، خاصة وأن أرقام المبيعات ليست كلها متاحة للجمهور - على وجه التحديد على أساس شهري.)

 

وكان من الممكن تحقيق الزيادة بنسبة 2% في حصة السوق بفضل الزيادة القوية بنسبة 52% في التسجيلات إلى أكثر من 1.1 مليون وحدة، وهو ما أشارت إليه تقارير أخرى أيضًا.

 

وهذه نتيجة إيجابية، على الرغم من أن معدل النمو في الأشهر الأخيرة من عام 2023 كان أضعف من المتوسط، حيث انخفض إلى زيادة بنسبة 23٪ على أساس سنوي في ديسمبر.

 

وفقًا للمقال، كانت تسلا مسؤولة عن عدد هائل يبلغ 642,496 تسجيلًا جديدًا، بزيادة 34٪ على أساس سنوي. هذا يمثل حوالي 56.2% من إجمالي تسجيلات المركبات الكهربائية. تقع أكثر من نصف مبيعات تسلا على الطراز Y (385,180 تسجيلًا)، والذي يمثل وحده ثلث قطاع السيارات الكهربائية بالكامل.

 

في حين أن هذا يعني أن تسلا وModel Y يظلان في المقدمة بقوة، فهذا يعني أيضًا أن مبيعات السيارات الكهربائية بخلاف تسلا زادت بنحو 84٪ على أساس سنوي إلى 500000، لتكتسب حصة 43.8٪ في هذا القطاع.

 

تظهر بيانات S&P Global Mobility أن فورد لديها 69,163 تسجيلًا للمركبات الكهربائية، متجاوزة شيفروليه بـ 63,659 وحدة. تجدر الإشارة إلى المركز الخامس القوي لـ ريفيان (46,319)، متقدماً قليلاً على BMW (42,997).

 

تسجيلات السيارات الكهربائية (BEV) (علامات تجارية محددة) في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023:

تسلا: 642.496 سيارة (بزيادة 34%) وحصة سوقية 56.2%

فورد: 69,163 سيارة (بزيادة 26%) وحصة سوقية 6.0%

شيفروليه: 63,659 سيارة (بزيادة 77%) وحصة سوقية 5.6%

هيونداي: 51,411 (بزيادة 62%)

ريفيان: 46,319

بي ام دبليو: 42,997

مرسيدس بنز: 38,320 (بزيادة 243%)

فولكس فاجن: 37,040 (بزيادة 84%)

كيا: 30,868 (بزيادة 9%)

أودي: 24,700 (بزيادة 54%)

نيسان: 19,859

فولفو: 13,319

تويوتا: 9,009

سوبارو: 8,753

كاديلاك: 8,633

بولستار: 7,544

بورش: 6,809

واضح: 6,254

التكوين: 5,660

لكزس: 4,801

ميني: 3,297

فيسكر: 1,445

جاكوار: 443

فينفاست: 265

السيارات الكهربائية فولكس فاجن تسلا شيفروليه تويوتا فورد

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