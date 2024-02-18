جنرال إسرائيلي يهاجم مطلب منع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى في رمضان

انتقد اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عاموس جلعاد، طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير في مسألة منع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال الرئيس السابق لشعبة الأمن السياسي بجيش الاحتلال، في مقابلة إذاعية: هذه محاولة لتمهيد الطريق للاحتلال المباشر للضفة وغزة".

وأضاف: "اليوم سنفتح نقاشا آخر حول شرعية الاحتلال، وهو طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي المناقشة التي نقاطعها".

وتابع: نحن نسير في الاتجاه المعاكس لما نحتاجه للأمن".

وفي وقت سابق، دعا بن جفير، إلى منع الفلسطينيين من حضور الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وقال بن جفير عبر حسابه على منصة “إكس” “لا يمكننا المخاطرة.. لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال شهر رمضان التي تستمر شهرًا”.

وأضاف “لا يمكن أن يكون النساء والأطفال رهائن في غزة ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في المسجد الأقصى”.