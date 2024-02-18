ميدو لـ مرتضى منصور: أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر

وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر:" رسالتي للمستشار مرتضى منصور أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر وبلاش قواضي ومحاكم كفاية اللي حصل للنادي واحنا كلنا لما صدقنا نتنفس .. سيبونا نعيش مناخ صحي للمنافسة.. الزمالكاوية تعبوا من الصراعات .. كفاية ارجوك كفاية!!".

قال طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، إن جماهير نادي الزمالك رفضت عمله في النادي ضمن الجهاز المعاونلحسام حسن.

وأكد طارق السعيد في مداخلة تليفونية لبرنامج (مساء الأنوار) الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة (mbc مصر): "اترفض عملي في الزمالك لأني لعبت في الأهلي بعد الزمالك وحسسوني إني من الكفار"



وعن تعيين حسام حسن، مديرا فنيا للمنتخب علق طارق السعيد: "مباريات كأس العالم هتبقى في المتناول ولكنالاختبار الأقوى هو كأس أمم أفريقيا في المغرب"

وأتم: "يجب على حسام حسن اختيار وجوه جديدة لأن معدل الأعمار في للمنتخب أصبح كبيرا".