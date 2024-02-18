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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار التضامن: السيسي يعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن المواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الإجتماعي للسياسات الإجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلق العديد من الحزم الإجتماعية، مشيرا إلى أنه على مستوى زيادة الأجور زادت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقرب من 11 مرة، والمعاشات زادت 8 مرات.  

 

وقال صلاح هاشم، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على تخفيف الأعباء الإقتصادية والمعيشية بالنسبة للمواطن محدود الدخل، مؤكدا أن 37 مليون مواطن مصري يستفيد من تلك الحزم الإجتماعية.

وتابع مستشار وزير التضامن الإجتماعي للسياسات الإجتماعية، أن مصر من الدول العالمية التي تخصص من موازنتها قدرا كبيرا للحماية الإجتماعية، مؤكدا أنه تم تخصيص 529 مليار جنيه. 

وزيرة التضامن الإجتماعى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الأجور المعاشات الحزم الاجتماعية

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