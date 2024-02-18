نائب التنسيقية: على وزارة الصناعة إدارة ملفاتها بكفاءة ومنهجية مبادرة ابدأ

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نجاح مبادرة تطوير الصناعة "ابدأ"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حققت عددا من المشاريع الهامة، ومنها إعادة تشغيل مئات المصانع المتعثرة فضلا عن التدريب والتأهيل المهني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وتابع نجاتي، قائلاً: "إذا نظرنا إلى هذه المبادرة سنجد فيها كثيرا من الحلول للمشاكل التي نجدها في الصناعة".

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن استراتيجية تطوير الصناعة، وتوزيعها، مشيراً إلى أن الصناعة يمكن أن تكون قاطرة الاقتصاد الوطني".

وشدد "نجاتي" على ضرورة إدارة كافة ملفات قطاع الصناعة بكفاءة، علي غرار مبادرة "ابدأ" إذا أردنا إزالة كافة التحديات.