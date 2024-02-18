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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت الفنانة  أسما شريف منير متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعيها.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : " أسما شريف منير تحلق شعرها مجددًا: "المظهر عاجبني ومريح بالنسبة لي"".

 

وجاء في التقرير أن الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، ظهرت بدون شعر، وقالت في فيديو أن هذا الشكل تسبب في راحتها.


وتابعت :" اللوك ده عجبني، ومش عايزه شعري يطول، وظهرت براس محلوقة ومصبوغة باللون الثلجي".
وأوضحت أن الراحة مش عادية بدون شعر، وأنها سعيدة بهذا اللوك.

وفي وقت سابق، نشرت أسما شريف منير مجموعة صور بصحبة والد ابنتها وطليقها الأول محمود السكري من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، لتشيد بدوره فى حياة ابنتهما واهتمامه الدائم بها بالرغم من الانفصال بينهما.


وعلقت أسما شريف منير ، قائلة: الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.

وشاركت الفنانة أسما منير جمهورها صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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