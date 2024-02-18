غارات إسرائيلية تستهدف قرى جنوب لبنان

قالت شبكة "الميادين" اللبنانية، اليوم الأحد، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت أطراف بلدتي عيترون ويارون، جنوب لبنان بعدة غارات.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان بالأسلحة الصاروخيّة حيث تم إصابته بشكل مباشرة.

كما استهدف عناصر الحزب ثكنة برانيت بصاروخ فلق 1 حيث تم تحقيق إصابة مباشرة فيه.

من جانبها نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بها القطاع الاوسط من جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال شنّ كذلك غارات على أطراف بيت ليف وراميا وجبل بلاط جنوب لبنان.

فيما تم تنفيذ غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة عيتا الشعب.