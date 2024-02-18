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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الموعد المناسب لـ غسيل محرك السيارة.. وإرشادات للحفاظ على الدهان الخارجي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الطلاء الخارجي يعمل علي حماية ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها للعوامل المسببة للصدأ، بالإضافة الي ان للطلاء دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وزيادة قيمتها عند إعادة بيعها مرة اخري .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع داخل سوق السيارات المصري ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها بالسوق المصري سيارات الصانع الكوري ومن ضمنهم سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024، وتنتمي جراند سيراتو لفئة السيارات السيدان ، تعود الزيادات الي الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

تنظيف محرك السيارة من الخارج مهم للحفاظ على المحرك، بالإضافة الي تنظيف محرك السيارة يساعد علي تجنب حدوث أعطال ومشاكل تؤثر على أداء السيارة.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن السيارات التي تتوافر به مينى كوبر موديل 2024 ، وتنتمي كوبر لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بـ 4 أبواب ، وظهرة كوبر بعد ارتفاع أسعار السيارات موديل 2024 .

سوق السيارات المصرية يتوافر بها عدد غير محدود من إصدارات الصانع الكوري، وتتواجد تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV، وتم طرح تلك السيارات بالسوق المصرية لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات متطورة ، وذلك بعد ما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ .

دهان السيارة دهان السيارة الخارجي سعر كيا سيراتو 2024 سعر كيا سيراتو 2024 بعد الأوفر برايس كيا سيراتو 2024 بعد الأوفر برايس غسيل محرك السيارة محرك السيارة جراند سيراتو مينى كوبر 2024 كيا سبورتاج سورينتو

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