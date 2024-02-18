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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل شخصية محمود حجازي في مسلسل سر إلهي

محمود حجازي
محمود حجازي

يخوض الفنان محمود حجازي السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "سر إلهي" ويواصل تصوير مشاهده بجانب الفنانة روجينا وباقي طاقم العمل.

وكشف محمودً حجازي  عن تفاصيل دوره معلقًا:"عندي دور صعب وأسود أوي، ومعقد وعنيف وسايكو، وبيحب بطريقة سايكو، هو تركيبة غريبة جدًا وهيكون فيه مفاجآت كتير في الشخصية".

 

محمود حجازي يشيد بالعمل مع روجينا
 

وأعرب محمود حجازي عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع الفنانة روجينا، قائلًا:" أختى الكبيرة بجد وأعرفها من زمان، ورغم كدا مشتغلناش مع بعض، بس إحساس حلو أنك تشتغل معاها، هي ممثلة غول وقوية أوي بجد، بقف قدامها في مشاهد بنبهر بأدائها، وكمان بيني وبينها دكتور أشرف زكي دا أبونا كلنا".


تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 
 

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

 

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

محمود حجازي سر إلهي

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