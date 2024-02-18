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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظمة التحرير الفلسطينية تفضح ممارسات الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية

غزة
غزة

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن رفض اسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أمر ليس بجديد وطالما تفاخر نتنياهو طوال فترة حكمه أنه لم يسمح بإقامة دولة فلسطينية وكان يراهن على الانقسام بين الضفة وغزة حتى لا تقوم دولة فلسطينية موحده.

وأشار واصل أبو يوسف، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الي أن الاحتلال يسعى إلى تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني والقضاء على مشروع أو فكرة دولة فلسطينية أو حتى حق تحديد وتقرير المصير.

وأكد أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية لا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا بحقه ويحاولوا الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية ويعتبروا أن هذه الأرض ملك لليهود ولذلك يتوسعون في الإستطيان ويسعون لهدم المسجد الأقصى وشطب القضية الفلسطينية وحق عودة للاجئين وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وطمس كل ماله علاقة بالتاريخ من آثار وذكريات ومساجد وكنائس.

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