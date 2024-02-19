قبل زيارة الخطيب للزمالك ..مرتضى منصور يعلن موعد رحيل حسين لبيب. فيديو

قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك سيرحل قريبا من رئاسة النادي، وأنه مجرد كومبارس ولا يعلم لماذا أزال اللافتات الموجودة في النادي، ولا يعلم لماذا أيضا أزيلت لافتة نادي الوطنية والكرامة.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده وإيقاف تنفيذ الحكم.

وكانت نيابة النقض أوصت - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة - برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

كانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة 21 أغسطس 2023، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.