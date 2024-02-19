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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سكته قفلت.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي

صدى البلد

كشف الأعلامي أحمد شوبير، عن مصير اللاعب رمضان صبحي بعد اقتراب عقده من الانتهاء مع نادي بيراميدز.

وقال خلال برنامجه: “رمضان صبحي سكته قفلت في مصر ويا اما يستمر في بيراميدز أو الأهلي”.

وكان قد قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام عودة لاعبه السابق رمضان صبحي إلى القلعة الحمراء مجددًا.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الأهلي مش هيرجع رمضان صبحي تاني.. ولو عايز يروح نادي جماهيري؛ ينضم للزمالك اللي فاتحله الباب".

يذكر أن رمضان صبحي انضم إلى بيراميدز في عام 2020 بعد رفضه العرض المقدم للاستمرار مع الأهلي.

 

 

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