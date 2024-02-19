عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو رابطة الأندية: مستحيل إنهاء الدوري في 30 يوليو.. وعامر حسين "معذور"

صدى البلد

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات لديه العذر تمامًا في ظل وجود متغيرات بشكل واضحة، ومخاطبات الاتحاد الإفريقي بشأن مواعيد مباريات الأندية المصرية، موضحًا بأن الأزمة دائمًا في المواعيد التي يعلنها الكاف من وقت لآخر، لذلك أصبح من المستحيل إنهاء الدوري في نهاية يوليو.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "بالتأكيد نتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، ولذلك نسعى لتنفيذ جميع متطلباته، هناك مدربين أجانب كنا نوفر لهم كل شئ، لذلك عندما يأتي مدرب مصري وأسطورة مثل حسام حسن، علينا توفير كل شئ له".

 

وأضاف: "وافقنا على مطالب حسام حسن بشأن المعسكرات المقبلة، وعامر حسين لا يجامل أي طرف ولكنه (معذور)، لأنه دائما يتخيل أن الظروف تسير وفقا للجدول الموضوع مسبقا لكن تحدث متغيرات بشكل مستمر، كما تأجيل أي مباراة لـ الأهلي أو الزمالك تُربك باقي المباريات في الجدول".

 

وأكمل: "الأجهزة الأمنية حريصة على سلامة الجماهير، وفي حالة التزامهم سوف تزيد الأعداد، ونتمنى استمرار الزيادة ليعود العدد كاملًا في الموسم المقبل".

 

وأتم: "شئ محترم للغاية من مجلس الأهلي، زيارة نادي الزمالك، وكانت الزيارة ستحدث منذ فترة لولا الظروف الأخيرة الخاصة بالراحل العامري فاروق، ونتائج الزيارة سوف تظهر في التعامل وسعر اللاعبين والتنقلات بين الأندية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

حان الوقت لإنشاء دولتين.. فلسطين: إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية

الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شكري: مصر لا ترى بديلاً للوقف الفورى لإطلاق النار في غزة |صور

وزير السياحة والآثار يبحث ترويج المتاحف بالميتا فيرس

غرامة كهربا والصفقات التبادلية.. حسم ملفات هامة خلال زيارة الخطيب للزمالك

إبادة جماعية.. وزير الخارجية الفلسطيني أمام العدل الدولية: نكبة 1948 تكررت مرة ثانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ