في مناقشات صريحة.. الصين تدعو أمريكا إلى وقف "مضايقة" مواطنيها

حث وزير الأمن العام الصيني وزير الأمن الداخلي الأمريكي على إنهاء «المضايقات» المزعومة بحق الطلاب الصينيين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وذلك خلال لقاء بين الرجلين في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين اليوم الاثنين.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن بكين حضت خلال محادثات أمس الأحد بين وانج شياو هونجوأليخاندرو مايوركاس على "التوقف عن مضايقة الطلاب الصينيين والسيطرة عليهم دون سبب واضح".

وقالت بكين مرارا أن مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة قد تعرضوا لاستجواب عدائي وللطرد في المطارات الأميركية. والشهر الماضي، أوصت سفارة بكين في الولايات المتحدة المسافرين الصينيين بتجنب مطار واشنطن دالاس الدولي.

وخلال اجتماعه مع مايوركاس، دعا وانج الولايات المتحدة إلى "ضمان حصول المواطنين الصينيين على معاملة عادلة عند الدخول، بكل كرامة"،حسب الوكالة.

كما دعا وانج مايوركاس إلى "تصحيح" قرار الولايات المتحدة وضع الصين على لائحة الدول الرئيسية لعبور المخدرات أو إنتاجها.

وجاء في بيان أمريكي حول محادثات الأحد أن وانغ ومايوركاس أجريا "مناقشة صريحة وبناءة في شأن الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل".

وبحسب البيان، تعهد الجانبان أيضا مواصلة التعاون في مجال إنفاذ القانون، والتبادلات الفنية الثنائية بين العلماء والخبراء الآخرين، وجدولة السلائف الكيميائية، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

وأشار البيان إلى أن واشنطن وبكين ناقشتا أيضا توسيع التعاون «في مجال حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت».