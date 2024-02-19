جماعة الحوثيين تعلن استهداف سفينة بريطانية وإسقاط طائرة أمريكية في الخليج

أصدرت جماعة الحوثي اليمنية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قالت فيه إنها استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدة صواريخ، ما أسفر عن تضررها بشكل بالغ وزيادة احتمالية تعرضها للغرق، مشيرةً إلى أنها استهدفت طائرة أمريكية في الحديدة.

وقال البيان الذي نشره متحدث الحوثي، العميد يحيي سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، أستهدفتْ سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن "RUBYMAR" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".

وأضاف أن من نتائج العملية "-إصابةُ السفينةِ إصابةً بالغةً ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل ونتيجةَ الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن، وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وتابع البيان: "وفي الحديدة، تمكنتِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنيةُ وبعونِ اللهِ تعالى من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ (MQ9) بصاروخٍ مناسبٍ أثناءَ قيامِها بمهامَ عدائيةٍ ضدَّ بلدِنا لصالحِ الكيانِ الصهيوني".

وقال بيان الحوثيين إن "لقواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ وتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني".

وختم بالقول: "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ على قطاعِ غزة".

