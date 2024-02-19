عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سويلم يتابع إجراءات تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال تحسين الرى

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة سُبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص في مجال تحسين وتطوير الرى .

وتم خلال الإجتماع إستعراض التنسيقات الجارية بين أجهزة الوزارة المعنية و "برنامج الغذاء العالمى"، بحيث تقدم وزارة الموارد المائية والري الخبرات المتميزة التى تمتلكها فى مجالات تطوير الرى والرى الحديث لنقلها للدول الإفريقية .

حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع لاحق مع مسئولي برنامج الغذاء العالمى المعنيين بالقارة الإفريقية لبحث مجالات التعاون المستقبلية بين الوزارة والبرنامج لخدمة الدول الأفريقية .

وصرح الدكتور سويلم أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حريصة على دعم الدول الإفريقية الشقيقة ، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الإفريقية في مجال المياه ، حيث تحرص مصر على نقل الخبرات والنماذج الناجحة التي تمتلكها للدول الإفريقية الشقيقة في مجالات تطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الزراعية والتي تنعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع العائد من وحدة المياه ، بالاضافة لمشروعات حصاد مياه الأمطار والتي توفر الحماية للمواطنين بالدول الإفريقية مع توفير مصادر للمياه العذبة لاستخدامات الشرب ورعى الثروة الحيوانية بهذه الدول .

كما أكد  على قيام الوزارة بتقديم العديد من برامج بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe لضمان إستفادة الخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من الأستاذ الدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ،  الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، والسفير رفيق خليل المستشار السياسى للسيد الوزير ، والسفير محمد حجازى مستشار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ، والدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى ، والأستاذ الدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه ، والدكتورة نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ، و الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث ، و الدكتورة نوران بدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ،  والمهندس مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل .

IMG-20240219-WA0065
IMG-20240219-WA0065
IMG-20240219-WA0064
IMG-20240219-WA0064
IMG-20240219-WA0062
IMG-20240219-WA0062

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على مناقشة طلب بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر

القرار النهائي .. ألمانيا تكشف تطورات مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر

بيان عاجل من الكرملين بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

ليلة النصف من شعبان.. عملان يفرغان عليك من الرحمة فيها

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

أيهن أجمل .. فنانات تألقن بالفرو في حفل ليالي سعودية مصرية |أبرزهن يسرا

بعد أنباء الطلاق.. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد وليلى الفاروق

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ