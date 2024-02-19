رسميًا كيليان مبابي يوقع مع ريال مدريد

أعلن ماهر همام نجم الكرة المصرية عن توقيع كيليان مبابي لـ ريال مدريد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب شوبير :عاجل .. كيليان مبابي يوقع رسمياً لـ ريال مدريد ".



مبابي إلى ريال مدريد

ووفقا لشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أخبر فلورنتينو بيريز بالفعل بعض نجوم ريال مدريد في غرفة الملابس عنوصول مبابي إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.



مبابي وريال مدريد

يُذكر أن مبابي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى صفوف آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد سيضع في عقد مبابي العديد من المكافآت التي قد تُرضي اللاعب الفرنسي، وفينفس الوقت لا تجعل راتبه أعلى كثيرًا من زملائه في صفوف الميرنجي.