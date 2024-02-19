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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل قوى عاملة النواب: مذكرة مصر أمام العدل الدولية لكشف جرائم الاحتلال

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشاركة مصر بمذكرة والمشاركة فى الرأى الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية هدفه كشف جرائم الكيان الصهيوني أمام إحدى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي الذي يُصر على الوقوف صامتًا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ، وهو ما تسبب فى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب الابادة ضد الفلسطينيين.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن هذه المبادرة هى دليل قاطع على أن مصر كانت ولاتزال وستظل تمارس دورها التاريخى والمحورى لدعم ومساندة القضية الفلسطينية فى جميع المحافل الاقليمية والدولية وأن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت إصرارها أمام العالم كله على أنها لن تتخلى لحظة واحدة عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفى مقدمتها حقه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء سياسات الاحتلال الاسرائيلى وتحرير الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن الدولة المصرية تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك نجاح مصر الذى أبهر العالم كله فى انتزاع وعودة أرض طابا لمصر فى معركة قانونية مصرية رفيعة المستوى أمام محكمة العدل الدولية.

كما أكدت النائبة سولاف درويش أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أيضاً أن مصر لم تتخل لحظة واحدة عن أشقائها الفلسطينيين منذ حرب 1948 وقدمت أرواحًا وشهداءً ودماءً دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ، مشيرة إلى أن أكبر دليل على ذلك ماقامت به مصر بقيادة الرئيس السيسى بجهود كبيرة وجبارة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير منذ حادث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن لوقف إطلاق النار ورأب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حقنًا للدماء ودفاعًا عن الحقوق وحفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي.

جرائم الكيان الصهيوني مذكرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الفلسطينيين

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