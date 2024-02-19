محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة سقوط مدرج السيرك للتحقيق العاجل

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة سقوط سيرك ملاهى بمركز شباب الخارجة والذي أدى لوقوع إصابات بين تلاميذ المدارس للتحقيق العاجل لبيان سبب حدوث الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في الحادث.



وجرى إخلاء موقع السيرك و نقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله أثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب، مطمئنا أولياء الأمور مؤكداََ أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي واصابتهم طفيفة وعدم وجود أي إصابات خطيرة، كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.



وانتقلت حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، لموقع السيرك للإطمئنان على إخلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للإطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم 38 طالب وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئة الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.