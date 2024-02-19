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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة: أبطال الإسكواش مستمرون في كتابة التاريخ

صدى البلد

 


قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أبطال منتخباتنا الوطنية للإسكواش لاتزال تكتب التاريخ المصري في بطولات العالم، بتحقيق البطولات العالمية في مختلف الأعمار السنية".


وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للإسكواش، بعد تحقيق أمينة عرفي لقب أون فاير سيدات ويوسف سليمان لقب الرجال، وتتويج علي فرج ببطولة هيوستن المفتوحة، وتحقيق براعم الإسكواش ثلاثة ألقاب ببطولة فرنسا المفتوحة.


وأكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان..


وتوجت أمينة عرفي ( 16 عام ) بأولى ألقابها على مستوى رابطة محترفي الاسكواش بعد فوزها بلقب بطولة اسكواش أون فاير في أمريكا على حساب البلجيكية تيني جيليس المصنفة الأولى في البطولة بالنهائي 3-2 بعد مباراة ماراثونية استمرت 88 دقيقة، كما حقق يوسف سليمان ذات البطولة رجال بعد الفوز فى النهائي علي بطل إسبانيا 3/1.


وتوج علي فرج المصنف الأول عالميًا بلقب بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش بأمريكا بعد فوزه فى نهائى مصرى خالص على زميله مازن هشام بنتيجة 3-0.


وفي بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين والناشئات، توجت مصر تتوج بثلاث ألقاب، خديجه محمد المراكبي لقب 11 عام براعمات، لانا فتح الله لقب 13 عام للناشئات، وياسين فوده لقب 13 عام للناشئين.

 

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